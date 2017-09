40ª edição da Expoferr será realizada de 5 e 15 de outubro

A governadora Suely Campos anunciou na tarde desta quinta-feira, dia 14, a realização da 40ª edição da Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima). O evento será entre os dias 5 e 15 de outubro, no Parque de Exposições Dandãezinho, no sentido norte da BR-174, em Boa Vista. Segundo a chefe do executivo, a meta para este ano é movimentar R$ 35 milhões de reais durante os 11 dias de evento, R$ 10 milhões a mais do que na edição passada da Feira, realizada em 2015.

Segundo a governadora, a 40ª Expoferr é mais especial que as edições anteriores, pois Roraima conquistou o status de livre de febre aftosa com vacinação e na agricultura o cultivo de grãos também passa por um crescimento histórico.

“Estamos a caminho da certificação internacional para que possamos levar a nossa carne para outros países. No cultivo de grãos somos o Estado com maior crescimento proporcional. A Expoferr vem pra consolidar esse momento que passamos”, comemorou.

Na 39ª edição, em 2015, entre projetos financiados, negócios fechados e produtos adquiridos, a Expoferr movimentou R$ 25 milhões. “Este ano queremos bater a meta de R$ 35 milhões. Nossos técnicos estarão presentes no evento elaborando projetos que serão encaminhados na hora para as instituições financeiras, que também estarão presentes. Para incentivar ainda mais essa movimentação, iremos premiar os técnicos que tiverem mais projetos aprovados”, anunciou Suely.

Financiamentos

Estarão presentes durante a Expoferr, o Banco do Brasil, Basa (Banco da Amazônia), Caixa Econômica Federal e Desenvolve-RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima).

O superintendente do Banco do Brasil em Roraima, Álvaro Fertin, afirmou que não há limitação de recursos para se aplicar na feira. “Os bancos irão disponibilizar linhas de crédito para pecuária, financiamento de máquinas e equipamentos para reforma de pastagens. Este ano o produtor terá a opção de dividir o financiamento em até 24 vezes. O objetivo é fomentar o setor”, explicou.

O empresário do setor agropecuário Ermilio Paludo, destacou que a Expoferr é uma excelente oportunidade para mostrar o que está sendo feito no setor produtivo em Roraima.

Ele também lembrou a importância da conquista do status de livre de aftosa com vacinação. “A coisa mais importante é mercado e para ter acesso a ele o produtor precisa estar com a situação sanitária resolvida. A gente sabe da responsabilidade do setor produtivo, precisamos gerar empregos. Mais de 30 mil estudantes universitários estão prestes a entrar no mercado de trabalho, a única saída é o setor primário, pra geração de emprego e o incentivo que o governo do Estado vem dando é fundamental”, pontuou.

