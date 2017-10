25 de outubro será o Dia C da Ciência em todo o Brasil

A mobilização para o Dia C da Ciência é nacional, ou seja, ocorre em todo o País. Em Roraima, algumas ações serão realizadas no auditório do prédio do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais (Pronat) da Universidade Federal de Roraima (UFRR), no Campus Paricarana. Outras terão como palco o Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (IFRR), onde a programação começa às 8 horas com a apresentação do Projeto Star, aferição de pressão, orientações sobre doenças crônicas, mostras científicas e tecnológicas.

Para dar início às atividades, os reitores do IFRR e da Universidade Federal de Roraima (UFRR), além de outros parceiros locais que aderiram à primeira edição do Dia C da Ciência, vão receber a imprensa para falar sobre os desafios do desenvolvimento da ciência e da tecnologia em âmbito local e nacional. A coletiva vai ocorrer nesta quarta-feira, dia 25, às 8h30, no auditório do Pronat-UFRR.

Segundo a pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica, Fabiana Sbaraine, o dia 25 de outubro será uma data de mobilização nacional que terá como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de manutenção do financiamento público do Sistema de Ciência e Tecnologia e para demonstrar como as produções nessa área estão modificando positivamente o cotidiano das pessoas e do País.

“Apesar de tantos cortes e contingenciamentos orçamentários por parte do governo federal, ainda estamos fazendo ciência, porém, a cada dia, com menos condições para algo tão importante e imprescindível. Esperamos que a sociedade se conscientize de que ciência não é gasto para o governo, e sim investimento. Por isso, o IFRR se engaja nessa causa em prol da ciência com uma vasta programação, por intermédio de algumas de suas unidades e em parceria com a UFRR”, disse Fabiana.

Nenzinho Soares