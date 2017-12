2017 foi o ano das audiências públicas e sessões itinerantes, afirma Magnólia

A Câmara Municipal de Boa Vista (CMBV) realizou, nesta terça-feira, 12, a última sessão ordinária de 2017. Após aprovar a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Plurianual 2018/2021, o presidente Mauricélio Fernandes decretou o recesso parlamentar, que segue até 2 de fevereiro de 2018, data prevista para o retorno dos trabalhos da Casa.

A vereadora Dra. Magnólia Rocha (PPS) avaliou seu primeiro ano no Parlamento como “muito produtivo” e apontou como destaques as sessões itinerantes e audiências públicas, nas quais foram discutidos os mais diversos assuntos no Plenário da CMBV, com a participação dos vereadores, de autoridades e representantes da sociedade civil.

“A Câmara demonstrou este ano que está de cara nova, com muitas ações, muitas atividades. Nós realizamos mais de 20 audiências públicas solicitadas pelo povo. Nós estamos mais próximos da comunidade, por meio das sessões itinerantes. Foram realizadas nove sessões itinerantes, das quais nós conseguimos atender a muitas solicitações”, disse.

Como exemplo de resultados positivos das sessões itinerantes, Magnólia Rocha citou a realizada recentemente no bairro Jardim das Copaíbas. “Fomos com presidente da Eletrobras solicitar que resolvesse o problema de uma área que estava sem energia e ele prontamente enviou uma equipe ao local para avaliar e atender a demanda dos moradores”, apontou.

Dra. Magnólia Rocha também apontou outras conquistas junto ao Executivo ao longo de 2017, por meio do atendimento das indicações dos vereadores, oriundas dos pedidos da população. Dentre essas conquistas, a vereadora citou reformas de escolas municipais, da unidade de saúde do bairro Jardim Caranã, entre outras.

“Nós fizemos ainda indicações para que as Unidades Básicas de Saúde possam disponibilizar profissionais especialistas nas áreas de ginecologia, pediatria, urologia. Realizamos muitas fiscalizações e até então, fomos bem atendidos nas nossas solicitações”, afirmou.

E para fechar o ano, Magnólia Rocha conseguiu aprovar dois projetos de extrema relevância para a comunidade católica: um trata da inclusão no Calendário de Eventos do Município de Boa Vista a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, que ocorre anualmente na data de 12 de outubro; o outro projeto institui o feriado religioso da Sexta-Feira Santa da Paixão (que antecede o Domingo de Páscoa).

Wirismar Ramos