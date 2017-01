1º Salão Nacional de Fotografia de Boa Vista acontece dia 7 de janeiro

Apaixonados por fotografia terão a oportunidade de apreciar uma exposição de fotos promovida pela Associação Roraimense de Fotografia (Afotorr) em parceria com a Confoto (Confederação Brasileira de Fotografia). São 80 imagens de fotógrafos nacionais e uma participação internacional. Além disso, haverá uma mostra paralela de 10 fotógrafos locais durante o 1º Salão Nacional de Fotografia de Boa Vista.

A abertura da exposição das fotografias selecionadas acontece neste sábado (7), às 20h, o Centro Multicultural da Orla Taumanan. Durante a abertura também vai ocorrer a premiação dos fotoclubes vencedores e das melhores fotografias. A exposição das fotos vai até o dia 31 de janeiro, das 16h às 22h.

Conforme o diretor de Fotografia da Afotorr e coordenador do concurso, Marcelo Camacho, o salão de fotografia surgiu da necessidade de cumprir uma das prerrogativas da Associação que é a de promover um intercâmbio maior entre o que se produz na área aqui no Norte com a produção fotográfica dos outros estados do país.

“O circuito dos salões de fotografia é por natureza um disseminador da arte fotográfica ao longo do território brasileiro já que é realizado em parceria com um órgão central, a Confoto (Confederação Brasileira de Fotografia), que possui em sua carta de associados fotoclubes de todo o Brasil”, explicou Marcelo Camacho.

O Salão Nacional de Fotografia de Boa Vista tem caráter cultural e o concurso foi aberto para participação de fotógrafos profissionais e amadores, e fotoclubes de todo o Brasil e do exterior. Foram inscritos 315 fotografias de 83 autores de 13 fotoclubes. Destas, 80 foram selecionadas por uma comissão julgadora composta por membros do Conselho Curador da Afotorr.

As fotos que obtiveram as vinte melhores notas foram submetidas a um júri composto por seis fotógrafos de renome nacional. Desse julgamento, foram definidos os 1º, 2º e 3º lugares e as 13 menções honrosas. Os temas eram livres e as fotos coloridas ou preto em branco concorreram dentro de uma mesma categoria.

Associação Roraimense de Fotografia

A Associação Roraimense de Fotografia (Afotorr) é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 23 de junho de 2016. Tem o objetivo de apoiar e divulgar o desenvolvimento da arte fotográfica, disseminar conhecimentos fotográficos por meio de atividades culturais e educativas como cursos, seminários, palestras, exposições, entre outras ações.

A diretoria é composta por JPavani, presidente; Luiz Mário Severo Avila, diretor Tesoureiro; Marcelo Camacho, diretor de Fotografia e Conceição Escobar, Secretária.

Serviço

1º Salão Nacional de Fotografia de Boa Vista

Local: Centro Multicultural da Orla Taumanan

Abertura e premiação: 07 de janeiro – 20 horas

Exposição: de 7 a 31 de janeiro, das 16h às 11h

Soninha Nunes