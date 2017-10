1ª Jornada da Enfermagem do IFRR será realizada no dia 31 de outubro

No dia 31 de outubro, terça-feira, no Campus Boa Vista (CBV), das 8h às 12h e das 14h às 18h, será realizado mais um evento científico, desta vez na área da saúde: a 1ª Jornada da Enfermagem do IFRR.

De acordo com a professora Derica Karoly Evarista Almeida, coordenadora do curso Técnico em Enfermagem do CBV e uma das organizadoras da jornada, o evento tem como finalidade apresentar aos alunos do IFRR o universo da área da enfermagem, destacando-a como área muito rica, principalmente se relacionada ao ensino, à pesquisa e à extensão. “A programação, além das rodas de conversa, terá a apresentação de pesquisas realizadas ao longo de vários anos por alunos e professores do curso, o que representa o processo de fortalecimento do curso. Representa também a oportunidade de se discutirem novos projetos e novas perspectivas de pesquisas para os estudantes que ingressaram há pouco tempo ou para aqueles que já estão há mais tempo na instituição, mas ainda não tiveram a oportunidade de se envolver no universo da pesquisa e da inovação”, exemplificou a professora.

O evento contará com a participação de profissionais da área de enfermagem de diversas instituições como o professor Raphael Amorin, coordenador do curso de Bacharelado em Enfermagem da UFRR; o enfermeiro Joseneide Viana, diretor de Enfermagem do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Nazaré (HMNSN); a enfermeira Keila Rodrigues, da Coordenação Municipal de Imunização, entre outros.

A programação contará com rodas de conversa e apresentações de pesquisas feitas por alunos do curso Técnico em Enfermagem do CBV.

Virginia Albuquerque