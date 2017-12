1ª Copa de Supino será neste domingo no Pátio Roraima Shopping

Superação e força: duas palavras que estarão presentes na 1ª Copa de Supino, que vai acontecer no dia 1º de outubro (domingo) no Pátio Roraima Shopping. O evento é uma realização da Federação Roraimense de Powerlifting e tem como principal objetivo disseminar a prática esportiva no Estado e conquistar novos atletas. A pesagem vai ocorrer de 13h às 14h30 e o início do evento está marcado para 15h. Serão várias modalidades de peso e faixa etária, tanto para masculino quanto para feminino. Haverá premiação com troféus e medalhas, além da distribuição de brindes.

O campeonato de força envolve duas modalidades, segundo um dos organizados do evento: agachamento e supino. Victor Hugo é atleta de powerlifting há mais de 10 anos e já participou de duas competições nacionais e saiu vencedor em uma delas. Além disso, participou também do Campeonato Sul-Americano no Equador em 2014 e atingiu o 3º lugar. Hoje, o atleta ajuda a incentivar novos praticantes.

“O nome do esporte [powerlifting] significa ‘levantamento de peso básico’. São eles: agachamento, supino e o levantamento terra. São modalidades criadas na década de 60 e o primeiro campeonato mundial aconteceu em 1972. É um esporte antigo e praticado no mundo inteiro, onde você usa a força máxima. Hoje é considerado o esporte mais pesado do mundo. A 1ª Copa no Pátio serão apenas duas modalidades e teremos até atletas novatos de 15 anos. Nossa expectativa está muito boa. Mais de 40 competidores confirmaram até o momento”, garantiu.

Na 1ª Copa de Supino poderão competir homens e mulheres de diferentes idades e pesos, conforme a modalidade. Haverá a Sub Júnior (14 a 18 anos), Júnior (19 a 23 anos), Open (24 a 39 anos), Master (40 a 49 anos) e Master 2 (50 a 59 anos). Os pesos também são divididos por modalidades: 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg e +120 kg para os homens e 57 kg, 63 kg, 72 kg, 84 kg, +84 kg para as mulheres.

“Usaremos medalhas como premiação para cada categoria, além de placas e troféus para os melhores atletas e por equipe também. Teremos alguns brindes que serão distribuídos no momento da competição”, completou Hugo.

Segundo a gerente de Marketing do Pátio, Aline Aguiar, o shopping é um grande fomentador de práticas esportivas. “Continuamos a buscar parcerias importantes para realizar eventos e competições saudáveis, onde as pessoas possam interagir e aprender um pouco mais sobre o esporte. Vale ressaltar que só os inscritos poderão participar efetivamente da Copa de Supino, mas quem quiser conferir, trazer a família e ver de perto a competição, como funciona e quais são as regras, está mais que convidado”, disse.

Inscrições

As inscrições serão realizadas apenas no dia da competição. O investimento é de R$ 20 por pessoa. A pesagem vai ocorrer de 13h às 14h30 e o início do evento está marcado para 15h.

Powerlifting

O powelifting é um esporte de força consistente em três modalidades: o agachamento, o supino e o levantamento terra. O levantamento básico surgiu nos Estados Unidos, nas décadas de 1950 e 60, a partir de antigos exercícios que eram praticados por levantadores de peso olímpico e fisiculturistas. A partir da década de 1960, começaram a se organizar competições e em novembro de 1972 surgiu a primeira federação que regula o esporte, a International Powerlifting Federation (IPF).

Os equipamentos do levantamento básico seguem especificações e são uma barra de aço, discos (ou anilhas) e colares (ou presilhas), para fixar os discos na barra. A barra deve medir 2,20 m de comprimento e pesar 20 kg.

Serviço

O que: 1ª Copa de Supino

Quando: Domingo, 1º de outubro

Onde: Lifestyle do Pátio Roraima Shopping

Que Horas: A pesagem iniciará às 13h e a competição às 15h

Quanto: R$ 20 apenas para quem for competir

Camila Costa