1ª Brigada de Infantaria de Selva deflagra Operação Curare VIII

No dia 22 de junho de 2017, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), deflagrou a Operação Curare VIII em todo o Estado de Roraima. A Operação transcorre em conjunto com os órgãos das esferas federal e estadual e tem a finalidade de intensificar a presença do Estado Brasileiro junto à faixa de fronteira, contribuir no combate aos delitos transfronteiriços e ambientais, realizar atendimento de saúde e odontológico dos habitantes locais e reforçar junto à população regional, o sentimento de nacionalismo.

As tropas da 1ª Bda Inf Sl estão distribuídas nas rodovias e vicinais do Estado de Roraima realizando Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) em busca de ilícitos transfronteiriços e com foco em armas e drogas; na Terra Indígena Yanomami (TIY) combatendo o garimpo ilegal e presença de estrangeiros; na Terra Indígena Raposa Serra do Sol realizando patrulhamento na faixa de fronteira e nos rios do Estado em busca de ilícitos que possam transitar por via fluvial. Além das ações repressivas a Operação Curare VII também está realizando Ação Cívico Social (ACISO) nas Comunidades Indígenas localizadas na faixa de fronteira roraimense.

As atividades da referida operação cumprem o dever legal previsto na Constituição Federal e são amparadas nas Leis Complementares 97/1999, 117/2004 e 136/2010 e tem o apoio das seguintes instituições: Ministério Público federal (MPF), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Agência Nacional de Aviação (ANAC), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Departamento de Polícia Federal (DPF), Departamento de Polícia Federal (DPRF), Receita Federal do Brasil (RFB), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério Público Estadual (MPE), Polícia Militar de Roraima (PMRR), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).