1ª Brigada de infantaria de Selva deflagra Operação Curare VII

Na noite da última sexta-feira, 14, a 1ª Brigada de infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), deflagrou a Operação Curare VII, que tem a finalidade de coibir ilícitos transfronteiriços e ambientais, sob amparo das Leis Complementares 97, 117 e 136.

A Operação Curare VII vai realizar patrulhamentos terrestres, aéreos e fluviais da faixa de fronteira, realizar bloqueios nas estradas e rios do Estado de Roraima, bem como proteger o meio ambiente através da coação a ilícitos ambientais e promover saúde as Comunidades indígenas (CI) através de atendimento médico, odontológico e veterinário, por meio das Ações Cívico Sociais (Aciso).

1ª Bda Inf Sl conta com a parceria do Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal (PF), Receita Federal do Brasil (RFB), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério Público Estadual (MPE), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Agência Brasileira de inteligência (Abin), Fundação Nacional do Índio (Funai), Secretaria de Segurança Pública (Sesp), Polícia Militar do Estado de Roraima (PMRR), Distrito Sanitário Especial Indígena – Leste (DSEI-Leste), Distrito Sanitário Especial Indígena – Yanomami (DSEI-Yanomami), Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima (Aderr), Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Social da Indústria (Sesi), Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social (Setrabes), Secretaria de Saude do Estado de Roraima (Seasu) e Secretaria de Educação do Estado de Roraima (Seed).