15ª Semana Mundial de Aleitamento Materno inicia nesta terça-feira

O leite materno é uma das formas mais eficazes de combater a mortalidade infantil. Por isso, o Agosto Dourado é dedicado a incentivar a prática pelas mães. De 1° a 7 de agosto, a semana Mundial de Aleitamento Materno promoverá um amplo debate sobre o assunto, com o tema “Trabalhar juntos para o bem comum”. A abertura acontece nesta terça-feira, às 9 horas, na sede do Conselho Regional de Medicina de Roraima.

A semana é fruto da ação conjunta entre Governo do Estado, CRM-RR, Coren – RR (Conselho Regional de Enfermagem), Sociedade Roraimense de Pediatria e Prefeitura de Boa Vista (PMBV). A programação inclui diversas atividades simultâneas, como palestras, fóruns, visitas técnicas e panfletagem. A abertura contará com palestra da médica Sônia Salviano, responsável pela implantação do primeiro Banco de Leite do Distrito Federal.

Além de garantir a nutrição do bebê, o leite materno também garante proteção mais efetiva que qualquer outra forma de leite, animal ou vegetal. É o alimento completo e o mais indicado para o recém-nascido até o sexto mês de vida. Contudo, segundo a neonatologista, Ana Carolina Brito, o principal obstáculo é a falta de informação.

“O aleitamento materno é uma medida muito eficaz para a manutenção da saúde adequada da criança, mas é uma medida que precisa ser esclarecida e cultivada entre as mães. A semana vem para incentivar essa cultura do aleitamento e fortalecer a prática no Estado”.

Segundo a coordenadora do Banco de Leite Humano de Roraima, Silvia Furlin, Roraima tem tido índices crescentes de doação de leite materno e a semana também vem para sensibilizar para esta causa. “Foram mobilizadas várias entidades para dar apoio às mulheres que amamentam e àquelas que necessitam de doação”.

Banco de Leite

O Banco de Leite Humano Marilurdes Albuquerque (BLH) do HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) concentra toda a doação de leite de Estado, por isso, realiza um trabalho contínuo de sensibilização das mães sobre a importância do aleitamento materno. Esse trabalho é realizado por meio de duas palestras diárias, onde são dadas informações sobre amamentação para que as mães continuem o aleitamento quando retornarem para casa. O funcionamento é 24 horas, com atuação de uma equipe multiprofissional.

O Governo do Estado executa também o projeto Bombeiro Amigo do Peito, para a coleta do leite direto na casa as mães. O serviço conta ainda com agentes treinados para tirar dúvidas em domicílio sobre aleitamento e repassar informações sobre o banco de leite.

Para ser uma doadora ou procurar os serviços da unidade, basta se dirigir ao Banco de Leite, o que pode ser feito tanto por mães que estejam internadas na no HMISN ou lactantes externas, ou entrar em contato pelos telefones 4009-4909 e 0800 782 0177.

Confira a programação completa:

SEMANA DE ALEITAMENTO MATERNO 2017

01/08/2017

9h – Abertura – Conselho Regional de Medicina de Roraima

9h30 – Palestra Superar desafios comuns na promoção ao aleitamento materno

Palestrante: Dra. Sônia Salviano

10h20 – Apresentação das políticas públicas de amamentação da Prefeitura de Boa Vista.

10h40 – Apresentação das políticas públicas de amamentação do Governo do Estado.

11h20 – Entrega de Certificado para os participantes.

14h – Palestra Conhecendo o processo de amamentação

Palestrante – Fonoaudióloga Silvia Furlin

Público alvo – Integrantes do Programa Família que Acolhe

Local – Programa Família que Acolhe

16h – Visita técnica à Casa da Gestante e ao Banco do Leite – Dra. Sônia Salviano e Dra. Ana Carolina Brito.

02/08/2017

9h – Palestra Apoio às mães que amamentam

Palestrante: Dra. Sônia Salviano

Público alvo: Agentes Comunitários de Saúde

Local: Centro de Ciências, Tecnologia e Informação (CCTI)

15h – Palestra HIV e Aleitamento

Palestrante: Dra. Sônia Salviano

Local: auditório do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré

Público alvo: profissionais de saúde

16 h – Palestra Aleitamento como prevenção da obesidade/ Hipoglicemia nas primeiras horas de vida, o que fazer?/ Importância da colonização intestinal do RN

Palestrante: Dr.Tiago Hirose

Local: Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré

Público alvo: profissionais de saúde

16h – Palestra Importância do aleitamento materno

Palestrante: Enfermeira Leila Agra Félix

Público alvo: Servidores do Sesc

Local: Auditório do Sesc

03/08/2017

8h – Palestra 1000 dias da criança

Palestrante: Dr. Tiago Hirose

Público alvo: Servidores do Programa Família que Acolhe

Local: Programa Família que Acolhe

10h – Palestra 1000 dias da criança

Palestrante: Dr. Tiago Hirose

Público alvo: Beneficiadas do Programa Família que Acolhe

Local: Programa Família que Acolhe

04/08/2017

8h30 – Palestra Importância do aleitamento materno

Palestrante: Enfermeira Tarcia Milene

Local: Auditório do Sesc

Público alvo: Alunos do Sesc

9h – Fórum Multidisciplinar

Local: Auditório do Conselho Regional de Enfermagem de Roraima (Coren – RR) Público alvo: Profissionais de Saúde

05/08/2017

Panfletagem

07/08/2017

16h – Encerramento

Roda de conversa para mães e profissionais de saúde Local: Auditório do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré