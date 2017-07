127 anos de Boa Vista: mais de mil crianças participam da Corridinha 9 de Julho

Boa Vista recebeu, no sábado,8, mais uma edição da Corridinha 9 de Julho. O evento foi na Vila Olímpica Roberto Marinho e contou com a participação de mais de mil crianças. Essa foi a terceira vez que a Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura promoveu a corrida, voltada especialmente para a criançada. Um evento que faz parte das comemorações do aniversário de Boa Vista.

Este ano, a corridinha ocorreu um dia antes da Corrida Internacional 9 de Julho, para que os pequenos pudessem receber atenção exclusiva por parte da organização do evento. O percurso variou de acordo com as faixas etárias dos participantes, com 50m para crianças de 2 e 3 anos, até 1km para crianças de 12 e 13 anos.

A corridinha ainda contou com o apoio do Bloco dos Palhaços, que garantiu muita animação aos participantes durante o evento. Os integrantes distribuíram bombons e balões para as crianças na linha de chegada, além de um kit com frutas, iogurte, doce, água e suco para repor as energias.

“Todos são campeões e receberam medalhas. Não houve uma premiação individual, o objetivo é promover a integração.Na largada dividimos em grupos de no máximo 15 crianças por bateria, para garantir a segurança e evitar que se machucassem durante a corrida, tendo em vista a quantidade de crianças menores. A exemplo das edições anteriores, só temos a comemorar pelo sucesso da corrida que a cada ano cresce”, explicou o superintendente de esporte da Fetec, João Tambor.

E na corridinha não poderiam faltar os torcedores e incentivadores: os pais, que estiveram presentes apoiando os corredores mirins. Matheus Ariel, de 4 anos, participou da corridinha pela primeira vez. A mãe Francilene Peres, destacou que prestigiar o filho em sua primeira atuação em um evento esportivo foi emocionante. “Hoje foi um dia muito especial, pela primeira vez meu príncipe participou da Corridinha 9 de Julho. Só tenho a agradecer por esse momento único com meu filho, foi maravilhoso”, disse.

Para Adriana Gibim, mãe do pequeno Heitor, de dois anos de idade, a corridinha foi um momento de diversão com o filho, mas acima de tudo um momento emocionante para ela. “Só quem passa por essa experiência , sabe a sensação de ver seu filho empolgado. Para as crianças esse é um momento de diversão e de descontração. Para nós, de alegria e muita satisfação. Tudo estava muito lindo. A organização está de parabéns”, frisou.

Integração total

Quem também mostrou muita determinação durante a corridinha foram os integrantes do Cabelos de Prata. Eles participaram do evento e tiveram uma largada exclusiva. As crianças do Abrigo Infantil Pedra Pintada também marcaram presença, assim como as da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), mostrando que a corridinha além de incentivar a prática de hábitos saudáveis para a criançada, é um momento que promove a inclusão e a interação.

Shirléia Rios