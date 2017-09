11ª Conferência Estadual de Assistência Social ocorre nos dias 19 a 20 de setembro

O Ceas (Conselho Estadual de Assistência Social), em parceria com a Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social), promove nos dias 19 e 20 de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, a 11ª Conferência Estadual de Assistência Social, que este ano terá como tema ‘Garantia de Direitos no Fortalecimento do Suas (Sistema Único de Assistência Social)’. A Conferência será no auditório do Corpo de Bombeiros, localizado no bairro Mecejana.

O evento reunirá conselheiros municipais e estaduais, gestores, técnicos e trabalhadores da assistência social, representantes de entidades governamentais e não governamentais, além de acadêmicos.

A palestra magna será realizada pela vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Rosângela Maria Soares dos Santos, e a programação contará com debates de grupos de trabalho, com quatro eixos: A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais; Gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no Suas; Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais; e A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.

A presidente do Ceas, Norbelha Picanço Araújo, ressalta que “será um momento de propor novas diretrizes para avanços na política de assistência social do Suas”.

Sobre o Ceas

O Conselho Estadual de Assistência Social, criado pela Lei nº 125 de 9 de maio de 1996 e em conformidade com a Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social, é órgão superior de deliberação, orientação, normatização e controle da Política Estadual de Assistência Social. A gestão estadual é realizada por meio da Setrabes.

Simone Cesário