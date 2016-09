11 alunos se classificaram para a última etapa da seleção ESEM

O Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR), classificou 5 alunos do ensino fundamental para a 4° fase do processo seletivo da Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM), escola-residência localizada no Rio de Janeiro. Além dos 5 classificados, outros 6 estudantes de escolas públicas e privadas também estão na 4° fase.

No processo de admissão há quatro fases, os alunos passam pela prova objetiva, análise dos pré-requisitos citados no edital, redação e a 4ª e última fase que é a entrevista com a psicóloga da instituição para avaliar se a família e aluno tem adesão ao projeto de três anos na escola residência.

No total 11 estudantes participarão desta fase: Pedro Henrique da Silva Santos, João Pedro Ibiapina, Lívia Santos Gurjão Vieira, Beatriz Madeira dos Santos, Ana beatriz Aragão de Mesquita, Pedro Aguiar Vendramini, Matheus Delmonds da Conceição, Maria Claro dos Santos Santana, Renny Rogeres de Freitas Coutinho, Sabrina Freire Arruda de Souza e Ana Karolyne Rodrigues de Melo.

Milena Munhoz, psicóloga do Sesc, realizará a entrevista e relata que esta oportunidade é muito importante para o futuro pessoal e profissional. “Fico feliz por estes jovens, terão um futuro brilhante, além de voltarem com muita experiência e novos conhecimentos. Estou na torcida e espero que possam usufruir ao máximo os momentos que passarão dentro da ESEM proporciona”, disse.

Escola Sesc de Ensino Médio

Inaugurada em 2008, atende cerca de 500 jovens. A Escola tem características fortes e oferece uma educação efetivamente integral para alunos de diversos estados do Brasil. O estudante tem direito a todo material didático, incluindo um notebook, uniformes, moradia, alimentação, além de assistência médica e odontológica. A unidade educacional possui um complexo esportivo com ginásio coberto, piscina semi-olímpica, campo de futebol, quadras poliesportivas, salas de dança, ginástica e musculação, além de programações externas de caminhadas, passeios de bicicleta e excursões ecológicas.

Larissa Mello