​Uiramutã: índios recebem atendimento médico ofertado pelo governo

Localizada no município de Uiramutã, Nordeste de Roraima, a 315 quilômetros de Boa Vista, a comunidade indígena do Willimon recebe nesta sexta-feira, 23, e sábado, 24, mais um mutirão de saúde promovido pelo governo, por meio da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), em parceria com a Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena). A ação vai das 8h às 17 horas, com atendimento em quatro especialidades médicas, além de exames para complementar o diagnóstico.

Para a realização da ação, a Sesau disponibilizará médicos nas especialidades de ginecologia, cardiologia, oftalmologia e neurologia. Já a Sesai levará ações de saúde bucal, tanto na área preventiva, com aplicação de flúor e limpeza, como na área curativa, com serviços como extração e obturação.

Segundo a gerente do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde dos Povos Indígenas da Sesau, Claudete Ambrósio, durante a ação, serão beneficiados indígenas das etnias Macuxi, Wapixana, Ingarikó, Patamona e Taurepang, uma vez que são contemplados indígenas da comunidade do Willimon e regiões vizinhas. “Essa ação era um pleito antigo das lideranças indígenas e tem sido muito bem recebida pelas comunidades”, pontuou.

A parceria entre a Sesau e a Sesai, ligada ao Governo Federal, já resultou na promoção de três mutirões de atendimentos de saúde em áreas indígenas do Estado. Em três edições, a ação já atendeu a 1.437 indígenas. O mutirão acontece de maneira paralela à Caravana do Povo, que também tem contemplado comunidades indígenas em seu cronograma.

Cronograma

O primeiro mutirão foi realizado na comunidade indígena Pedra Branca, município de Uiramutã, onde ocorreram mais de 500 atendimentos. Em seguida, foi realizada a mesma ação na comunidade do Araçá, em Amajari, onde foram atendidos indígenas de 17 comunidades vizinhas, com cerca de 300 atendimentos. E a terceira edição foi na comunidade Raposa I, localizada no município de Normandia, onde atendeu a 637 indígenas, até o momento foi aonde mais recebeu atendimentos.

O próximo lugar a receber a ação será a comunidade Manoá, comunidade indígena Macuxi, com uma população estimada em 1.096 pessoas, localizada no município de Bonfim.