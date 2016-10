​Caravana do Povo: Nova Cidade recebe atendimentos pela segunda vez

A maior ação itinerante do Governo do Estado, a Caravana do Povo, esteve neste sábado, 8, na Escola Estadual Luiz Ritler Brito de Lucena, localizada no bairro Nova Cidade em ao Vista. Esta foi à segunda vez que a ação foi realizada na localidade.

A doméstica Maria Lucia da Silva, 45 anos, aproveitou a oportunidade para levar a filha Madalena da Silva, estudante de nove anos à pediatra. “Eu a trouxe porque identifiquei um caroço estanho no peito dela, agora ela precisa fazer uma ultrassonografia para ver o que é. É ótimo a Caravana ter vindo até aqui, porque fica próximo de casa”, disse.

A dona de casa Rogéria Aparecida da Silva Dias, 35 anos, veio acompanhada do filho o estudante de 15 anos, Samuel Dias de Oliveira, ao cardiologista. “Eu já fui a outras caravanas nas quais eu fui ao ginecologista e oftalmologista. Desta vez, eu vim procurar o cardiologista por causa do histórico da minha família. Já fiz o exame e foi detectada a hipertensão, estou com a receita e agora só preciso pegar o remédio e continuar o acompanhamento nos postos de saúde. Felizmente, meu filho está bem”.

O Dr. Alisson Siqueira, que atendeu mãe filho, salientou a importância de ir ao médico para ter um diagnóstico. “Cada caso é um caso. No caso da hipertensão, o principal é a redução do sal e a reeducação alimentar e dependendo da situação do paciente, pode ser recomendada a prática de exercícios ou sua interrupção. A pessoa que tiver histórico familiar deve fazer acompanhamento, pois, quanto antes diagnosticado, mais rápido poderá iniciar um tratamento adequado”.

A Caravana auxilia na diminuição da demanda para consultas no HGR (Hospital Geral de Roraima) na Clínica Especializada Coronel Mota e das demais unidades da Capital. Os serviços trazem facilidade e comodidade para os moradores, pois não é necessário marcar consultas previamente.

Especialidade

Nesta edição, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) levou à população 13 profissionais de diferentes especialidades para atender a população: sendo dois urologistas (um com ultrassom), um cardiologista, um eco cardiologista, uma dermatologista, dois ginecologistas, uma pediatra, dois oftalmologistas, um neurologista, um clinico geral e um ultrassonografista.